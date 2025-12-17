Как соблюдение циркадных режимов помогает бороться с раком

Ученые сделали неожиданное открытие. Им удалось обнаружить связь между циркадным режимом и способностью организма сопротивляться раковым клеткам.

Ученые заявили, что нарушение циркадных режимов может привести к развитию рака молочной железы. Это удалось выяснить в ходе исследования, проведённого учеными из лаборатории Колд-Спринг-Харбор.

Исследователи ввели лабораторным мышам раковые клетки и заметили, что у грызунов нарушилась нарушилась выработка кортикостерона - гормона стресса.

У людей за это отвечает кортизол, который участвует в циркадных режимах. В течение дня его уровень регулируется естественным образом.

Однако при наличии онкологии процесс выработки гормона сбивается, нарушается циркадный ритм, что приводит к ухудшению здоровья.

Ученые искусственным образом наладили мышам цикл ночи и дня и заметили, что сопротивляемость организма раковым клеткам выросла настолько, что иммунитет начал уничтожать злокачественное образование.

Это доказывает, что противораковый эффект достигается при условии соблюдения циркадного режима.

