Вирусолог предложил новую теорию о причинах старения

Российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский предложил новую теорию, объясняющую эволюционные причины старения. Он рассказал ТАСС, что его теория объясняет старение генетической программой, которая предназначена для ликвидации старых организмов, потенциально опасных для сородичей.

В мире большинство концепций рассматривают старение как результат постепенного накопления клеточных и молекулярных повреждений. Предложенная теория предполагает, что старение - это иммунная стратегия, при помощи которой более старые особи приносятся в жертву для защиты родственников от инфекций, накопленных ими в течение жизни.

"Согласно теории контроля патогенов, старение служит для защиты родичей от инфекционных заболеваний, накопленных пожилой особью, - рассказал Лидский. - Ранние эволюционные теории, предполагающие запрограммированный процесс старения, были отвергнуты из-за идеи группового отбора. "Теория контроля патогенов" возрождает эту идею, но основывается на родственном отборе, когда особь жертвует собой ради выживания и размножения родственников, разделяющих ее гены".

Ключевым моментом новой теории является утверждение, что хронические инфекции, препятствующие размножению, делают особь эволюционно "бесполезной" и опасной для родственников, поскольку она может передавать им инфекцию. В этом контексте смерть инфицированных особей может быть благоприятна для распространения ее собственных генов.