В Иркутске хирурги провели операцию на ногах 11-летнего ребенка, страдающего от серьезной деформации стоп

По информации пресс-службы больницы, первая операция на правой стопе была выполнена 19 сентября. После нее пациент восстанавливался дома. Через два месяца хирурги провели вторую операцию. Обе процедуры длились около часа.

Заведующий травматологическим отделением Глеб Большаков подчеркнул в беседе с Irkutskmedia.ru, что сложность операции усугублялась поздним обращением за медицинской помощью, так как подобные деформации обычно корректируются в более раннем возрасте.

Врач отметил, что прогнозы благоприятны при условии продолжения лечения. Хирурги завершили свою часть работы, и теперь важны реабилитация, тренировки и настойчивость мальчика.

