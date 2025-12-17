В РФ выявили связь между циррозом печени и поражениями сердца

Ученые НовГУ выяснили, что у пациентов с циррозом нарушается не только функция печени, но и сердца. При циррозе печени снижается сократительная способность миокарда в условиях стресса, что ведет к фиброзу, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

© Газета.Ru

О связи между циррозом и сердечными патологиями в научном сообществе заговорили относительно недавно. Учитывая большую распространенность цирроза, это направление исследований особенно актуально.

«При циррозе печени снижается сократительная способность миокарда в условиях стресса. Это влечет за собой другие проблемы: утолщение левого желудочка, диастолическую дисфункцию, электрофизиологические нарушения. Левый желудочек подвергается хронической перегрузке, что приводит к его гипертрофии и фиброзу миокарда, когда мышечная ткань сердца замещается соединительной тканью. В свою очередь, проблемы с сердцем ускоряют прогрессирование цирроза и увеличивают смертность от этого заболевания. Раннее выявление сердечной дисфункции помогает предотвратить развитие хронической сердечной недостаточности и прогрессирование тяжести цирроза», — объяснила доцент кафедры внутренних болезней НовГУ Надежда Кулик.

В исследовании приняли участие 20 пациентов с циррозом печени, проходивших лечение в отделении гастроэнтерологии Центральной городской клинической больницы клиники №2 Великого Новгорода. У пяти пациентов был цирроз класса А — легкая форма, еще у пяти — класса В, или средней тяжести. Наиболее тяжелая форма болезни — класс С — наблюдалась у 10 пациентов. Возраст больных — от 40 до 75 лет.

Больше всего осложнений цирроза обнаружилось у пациентов третьей группы (класс С). У них наблюдалась печеночная энцефалопатия, постоянная портальная гипертензия, асцит, варикозное расширение вен пищевода. У пациентов с наиболее легкой формой цирроза было выявлено два осложнения: портальная гипертензия и паренхиматозная желтуха.

У 80% пациентов с тяжелой и средней формами цирроза была обнаружена гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ). Для пациентов с легкой формой этот показатель был вдвое меньше — 40%. По данным анализа крови, у пациентов также были выявлены анемия, тромбоцитопения, гипербилирубинемия, гипопротеинемия, увеличение трансаминаз, протромбинового времени. По словам Надежды Кулик, такие нарушения свидетельствуют о тяжести заболевания печени.