Обнаружен неожиданный способ повысить эффективность лечения рака

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере предложили новый способ повысить эффективность химиотерапии — с помощью ультразвука и вибрирующих наночастиц. Исследование, опубликованное в журнале ACS Applied Nano Materials (ACS ANM), показало, что такая комбинация способна «размягчать» плотную структуру опухолей, облегчая проникновение противораковых препаратов внутрь ткани.

Проблема многих опухолей заключается в их высокой плотности: даже сильные лекарства плохо проникают вглубь, из-за чего лечение работает не в полную силу. Команда исследователей использовала микроскопические частицы размером около 100 нанометров, которые начинают активно вибрировать под действием высокочастотного ультразвука. Это приводит к локальному изменению структуры опухолевой ткани и снижению содержания белков, делающих ее жесткой.

В экспериментах на трехмерных моделях опухолей — наиболее близких к реальным тканям — ультразвук с наночастицами не разрушал клетки, а именно смягчал окружающую их среду. По словам авторов, это важно: метод потенциально позволяет улучшить доставку лекарств, не повреждая здоровые ткани и не усиливая побочные эффекты, которые часто сопровождают традиционную химио- и ультразвуковую терапию.

Сейчас технология тестируется на животных моделях, но в перспективе ученые рассчитывают адаптировать ее для лечения локализованных опухолей — например, при раке молочной железы, простаты или яичников. Исследователи надеются, что сочетание ультразвука и «умных» наночастиц может стать вспомогательным инструментом, делающим уже существующие методы лечения рака более точными и безопасными.