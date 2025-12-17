Российские ученые нашли одну из причин нездорового старения

Ученые из Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ) выяснили, что пожилые люди с саркопенией (снижением эластичности мышц) чаще страдают от ухудшения когнитивных способностей и депрессивного состояния.

В «Российском журнале гериатрической медицины» исследователи отметили, что у каждого второго пациента с затруднённым дыханием и саркопенией наблюдается ухудшение когнитивного статуса и риск развития болезни Альцгеймера.

Саркопения вызывает снижение силы мышц, что приводит к быстрой утомляемости при обычных нагрузках и одышке из-за слабости мышц диафрагмы. Пожилые люди с фенотипом Slowing, включающим эти симптомы, нуждаются в комплексном обследовании и своевременном лечении для улучшения качества жизни.

Учёные проанализировали четыре группы пациентов: с саркопенией и саркопеническим ожирением, с лишним весом без уменьшения мышечной массы и без отклонений. У пациентов с саркопенией чаще наблюдались когнитивные нарушения и депрессия.

Для повышения качества гериатрической помощи необходимо разработать простые диагностические алгоритмы для раннего выявления проблем, связанных с фенотипом Slowing. Ранняя диагностика и реабилитация дыхательной мускулатуры могут улучшить состояние пациентов.

Отмечается, что в СГМУ намерены создать доступный подход к раннему выявлению респираторной саркопении.