Психологи выяснили, какие качества характера укорачивают жизнь

Анализ почти шести миллионов человеко-лет наблюдений выявил связь между чертами личности и продолжительностью жизни, а также риском смерти.

Исследование показало, что личность, вероятно, влияет на риск смерти, воздействуя на целый спектр моделей поведения, связанных со здоровьем, и биологических процессов, которые определяют состояние организма в долгосрочной перспективе.

Работа обобщила огромный массив данных из многочисленных долгосрочных исследований, проведенных на четырех континентах. Обзор опубликован в Journal of Personality and Social Psychology.

Проанализированы пять черт личности. В исследование вошли данные 569 859 человек, что в сумме составляет 5 997 667 человеко-лет наблюдения и 43 851 случай смерти.

Ученые изучили связь с риском смертности для таких черт, как нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность и добросовестность.

У взрослых более высокий уровень нейротизма, для которого характерны тревожность, беспокойство и эмоциональная нестабильность, связан с повышенным риском преждевременной смерти.

Более высокий уровень добросовестности — склонности к организованности и самодисциплине — связан со сниженным риском смерти.

Экстраверсия, проявляющаяся в стремлении к социальной активности и общению, также была связана со сниженным риском смерти.

Возраст оказался важным фактором во взаимосвязи между нейротизмом и риском смерти: эффект сильнее выражен у более молодых людей.

Связь между экстраверсией и риском смерти была особенно заметна в США и Австралии по сравнению с другими странами. Исследователи предлагают несколько возможных объяснений этим различиям, в том числе то, что экстраверсия может иметь более благоприятные последствия для здоровья в одних культурных контекстах, чем в других.

Связь между открытостью опыту и доброжелательностью и показателями здоровья в большинстве исследований не выявлена или слабо выражена.

«Этот обзор объединяет результаты многолетних лонгитюдных исследований и убедительно доказывает, насколько важную роль личность играет в долголетии. Мы показали: то, как мы думаем, чувствуем и поступаем, влияет не только на удовлетворенность жизнью и социальные связи, но и на ее продолжительность. Личность — один из ключевых факторов, определяющих здоровье и долголетие. Важно, что величина этого влияния сопоставима с эффектом от общепризнанных детерминант общественного здоровья, таких как социально-экономический статус», — пояснила Мэри МакГихан с факультета психологии Лимерикского университета, руководившая исследованием.