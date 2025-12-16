Особые симптомы депрессии в среднем возрасте оказались связаны с деменцией

Долгое время депрессия в среднем возрасте считалась фактором риска развития деменции в более позднем возрасте. Однако результаты новой научной работы показали, что связаны со старческим слабоумием только определённые симптомы.

Согласно результатам нового исследования, шесть симптомов депрессии, которые проявляются в среднем возрасте, могут предсказать риск развития деменции более чем через 20 лет. Полученные выводы были опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

К специфическим признакам, связанным с деменцией, относятся потеря уверенности в себе, неспособность справиться с проблемами, отсутствие теплоты и привязанности к другим, постоянная нервозность и напряжённость, неудовлетворённость своим выполнением задач, трудности с концентрацией внимания.

По словам учёных, сосредоточение внимания на шести перечисленных выше симптомах депрессии при лечении этого заболевания в среднем возрасте может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте. Однако для изучения этой связи нужно провести дополнительные исследования.

В целом специалисты обнаружили, что у участников, классифицированных как страдающие депрессией в среднем возрасте, риск последующего развития деменции был на 27% выше. Но этот повышенный риск связан был исключительно с шестью конкретными симптомами у взрослых моложе 60 лет. В частности, утрата уверенности в себе и трудности в преодолении проблем повышали риск примерно на 50%.

