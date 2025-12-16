Создана новая технология производства анальгетика

Биоинженерную технологию производства уникального пептидного обезболивающего препарата на базе ДНК морских организмов разработали на Дальнем Востоке. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной подведению итогов Фестиваля биотехнологических профессий "Наука рядом с тобой - 2025", рассказала директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

"Мы разработали и сделали не просто технологическую разработку и решение, а создали уже опытно-промышленную технологию и прошли доклинические испытания нового обезболивающего препарата, который способен блокировать центры боли, ранее которые блокировали только опиоидные препараты, то есть наркотические. У нас он не опиоидный, и <...> создан на базе ДНК, на базе молекулы яда морской анемоны", - отметила Текутьева.

По ее словам, со следующего года ПИШ ДВФУ совместно с партнерами начнет клинические испытания препарата, чтобы к 2030 году пройти государственную регистрацию. Выход лекарства на рынок России ожидается в 2031 году.

"Выпускать его будет крупная фармацевтическая российская компания. Данные препараты в мире еще не выпускают. Это действительно научный прорыв. Работы конечно ведутся в нескольких странах по поиску подобных решений, по поиску создания неопиоидных блокаторов боли, и у них есть другого типа решения, но наше решение сегодня самое передовое и уровень готовности технологии к промышленному выпуску уникального анальгетического препарата также впереди - это фронтир", - сказала Текутьева.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России.