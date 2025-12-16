В ДФО создали технологию производства анальгетика на базе ДНК морских организмов

ТАСС

Биоинженерную технологию производства уникального пептидного обезболивающего препарата на базе ДНК морских организмов разработали на Дальнем Востоке. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной подведению итогов Фестиваля биотехнологических профессий "Наука рядом с тобой - 2025", рассказала директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

Создана новая технология производства анальгетика
"Мы разработали и сделали не просто технологическую разработку и решение, а создали уже опытно-промышленную технологию и прошли доклинические испытания нового обезболивающего препарата, который способен блокировать центры боли, ранее которые блокировали только опиоидные препараты, то есть наркотические. У нас он не опиоидный, и <...> создан на базе ДНК, на базе молекулы яда морской анемоны", - отметила Текутьева.

По ее словам, со следующего года ПИШ ДВФУ совместно с партнерами начнет клинические испытания препарата, чтобы к 2030 году пройти государственную регистрацию. Выход лекарства на рынок России ожидается в 2031 году.

"Выпускать его будет крупная фармацевтическая российская компания. Данные препараты в мире еще не выпускают. Это действительно научный прорыв. Работы конечно ведутся в нескольких странах по поиску подобных решений, по поиску создания неопиоидных блокаторов боли, и у них есть другого типа решения, но наше решение сегодня самое передовое и уровень готовности технологии к промышленному выпуску уникального анальгетического препарата также впереди - это фронтир", - сказала Текутьева.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России.