Ученые выяснили, вызывают ли марафоны долгосрочные проблемы с сердцем

Долгосрочное исследование показало, что многократное участие в марафонах не приводит к необратимым повреждениям сердца у бегунов, несмотря на временное снижение функции правого желудочка сразу после забега.

На протяжении многих лет среди спортсменов и медиков сохранялись опасения, что марафонские дистанции могут наносить вред сердцу. Однако новое 10-летнее исследование, опубликованное 10 декабря в журнале JAMA Cardiology, опровергает гипотезу о необратимых повреждениях сердца в результате регулярного участия в марафонах, пишет Medscape.

Группа учёных под руководством доктора Йоханнеса Шерра из университетской больницы Бальгрист (Цюрих, Швейцария) продолжила исследование Pro-MagIC, начатое в 2009 году в рамках проекта Be-MaGIC. Учёные повторно обследовали 152 из 277 исходных участников – мужчин-любителей, регулярно участвовавших в марафонах, – чтобы оценить возможное долгосрочное влияние таких нагрузок на сердечную функцию.

Исследование показало, что сразу после забега фракция выброса правого желудочка снижалась в среднем с 52,4% до 47,6%, но уже через три дня приходила в норму и оставалась стабильной на протяжении последующих 10 лет. Аналогично, несмотря на незначительные, но статистически достоверные изменения показателей левого желудочка, все значения оставались в пределах физиологической нормы.

Особое внимание учёные уделили уровню тропонина Т – биомаркера, который повышается при повреждении миокарда. Оказалось, что кратковременный рост его концентрации после забега не коррелирует с долгосрочными изменениями функции сердца.

Шерр отметил, что острое снижение функции правого желудочка носит временный характер и не приводит к хроническим нарушениям даже при многократном участии в марафонах на протяжении десятилетия.

Комментируя результаты, доктор Джонатан Ким из Университета Эмори (Атланта, США), не участвовавший в исследовании, подчеркнул его значимость для спортивной кардиологии. По его словам, данные успокаивают опасения относительно возможной связи между длительными нагрузками и редкими формами кардиомиопатий, такими как аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия, вызванная физическими упражнениями.

Исследование вносит вклад в научную дискуссию о безопасности экстремальных физических нагрузок и подтверждает, что для большинства любителей марафонский бег не несёт долгосрочного риска для сердца.