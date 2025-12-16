Как гибридные антитела повлияют на эффективность иммунотерапии рака

Работу этой технологии ученые проверили в опытах на мышах

Американские и европейские молекулярные биологи разработали гибридные антитела, которые мешают молекулам сахаров на поверхности опухолевых клеток взаимодействовать с рецепторами в иммунных клетках и "выключать" эти тельца. Эти антитела позволят повысить эффективность уже существующей иммунотерапии рака, сообщила пресс-служба американского Массачусетского технологического института (MIT).

"Одним из преимуществ данного подхода является то, что наши антитела являются полностью модульной конструкцией. Это позволяет адаптировать их для подавления взаимодействий самых разных типов опухолевых клеток с любыми произвольными лектиновыми рецепторами, что позволяет использовать эту платформу для борьбы со всем многообразием новообразований", - заявила профессор MIT Джессика Старк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают специалисты, за последние несколько десятилетий ученые создали множество различных форм иммунотерапии, которая заставляет иммунитет пациента активнее бороться с опухолями или "обучает" его распознавать раковые клетки. Во многих случаях она оказывается очень эффективной, однако часто иммунотерапия не помогает пациенту, так как его новообразования приобретают способность подавлять иммунитет.

Достаточно часто это происходит в результате того, что на поверхности опухолевых клеток появляется множество гликанов, разветвленных молекул углеводов, чьи взаимодействия с так называемыми лектиновыми рецепторами на поверхности иммунных Т-клеток заставляют их игнорировать опухоль. Для решения этой проблемы ученые уже пытались в прошлом создать антитела к этим гликанам, однако это не удавалось сделать из-за их низкой иммуногенности.

Биологи из США и Европы разработали альтернативный подход, позволяющий прикреплять к антителу, способному избирательно атаковать отдельные типы опухолевых клеток, другие типы гликанов. Когда такое антитело соединяется с поверхностью клетки, эти углеводы соединяются с соседними гликанами на поверхности клеточной мембраны, что не позволяет им активировать лектиновые рецепторы в иммунных клетках.

Работу этой технологии ученые проверили в опытах на мышах, в чье тело они ввели культуры агрессивной формы рака груди, стойкой к действию иммунотерапии. Последующие наблюдения показали, что новые антитела значительно снизили число метастазов в легких и других органах животных, а также существенным образом продлили им жизнь по сравнению с грызунами из контрольной группы. Это говорит о том, что блокировка гликанов значительно повышает эффективность иммунотерапии рака, подытожили ученые.