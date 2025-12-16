Ученые научились выявлять спящие бактерии в продуктах питания

Исследователи Российского биотехнологического университета выяснили, что таким опасным бактериям, как кишечная палочка, не активизации не нужна богатая питательными веществами среда. Это позволит улучшить систему проверки продуктов, которые поступают в продажу.

Аспирант университета «Росбиотех» Румия Валитова рассказала, что ученые Российского биотехнологического университета разработали новый метод санитарного контроля качества пищевой продукции. Он позволяет выявлять микроорганизмы, которые находятся в «спящем» режиме. Когда такие бактерии неактивны, их очень сложно выявить с помощью привычных анализов. Но придя в активное состояние, могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

В беседе с корреспондентом «Известий» аспирант отметила, что при проведении своих исследований ученые сосредоточились на выявлении кишечной палочки, сальмонеллы и золотистого стафилококка, так как они чаще всего встречаются на пищевых производствах. Выяснилось, что эти бактерии «просыпаются», даже если в их среду попадают легкоусвояемые рыбные белки.

«Неожиданным результатом стало выявление условий выхода бактерий из состояния «спячки». Как ни странно, для этого нужна не богатая питательными веществами среда, как считали ранее», — отмечает Румия Валитова.

Ранее сообщалось, что в Омске Россельхознадзор нашел кишечную палочку в мясе местного производства.

