В кишечниках лягушек нашли бактерии, уничтожающие клетки рака

Кишечные бактерии ящериц, японских квакш и тритонов способны уничтожать раковые клетки, выяснили ученые из Японского института передовых наук и технологий (JAIST). Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Microbes.

Исследователи изучали микробиоту диких амфибий и рептилий и выделили 45 бактериальных штаммов из кишечника японских квакш (Dryophytes japonicus), японских тритонов (Cynops pyrrhogaster) и прытких ящериц (Takydromus tachydromoides). В ходе лабораторного скрининга девять из них продемонстрировали выраженный противоопухолевый эффект, однако наиболее высокой активностью обладала бактерия Ewingella americana, обнаруженная у квакш.

В экспериментах на мышах с колоректальным раком однократное внутривенное введение этой бактерии привело к полному исчезновению опухоли у всех животных. Такой результат оказался значительно эффективнее стандартных методов лечения, включая иммунотерапию с использованием ингибиторов контрольных точек и химиотерапию доксорубицином.

Ученые выяснили, что бактерия действует сразу по двум направлениям. С одной стороны, она избирательно накапливается в гипоксической среде опухоли и напрямую разрушает раковые клетки. Уже через сутки после введения количество бактерий в опухолевой ткани увеличивалось в тысячи раз. С другой стороны, ее присутствие резко активировало иммунную систему, вызывая приток трех типов клеток — нейтрофилов, а также в Т- и В-лимфоцитов.

Дополнительно при введении Ewingella americana усиливалась выработка провоспалительных цитокинов, которые дополнительно запускали гибель опухолевых клеток. В дальнейшем исследователи планируют проверить эффективность метода при других типах опухолей и разработать более безопасные способы его применения, включая комбинирование с уже существующими видами терапии для человека.