Исследователь ответил, станет ли диагностика заболеваний точнее

Диагностика заболеваний, разработка лекарств и визуализация процессов в живых клетках станут точнее благодаря новым химическим реакциям, позволяющим изучать живые системы на уровне отдельных молекул, сообщил ТАСС лауреат Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" 2025 года Валерий Фокин.

"Моя работа посвящена созданию химических реакций, которые позволяют изучать сложные, в том числе живые системы на уровне отдельных молекул. Созданные нами химические реакции сегодня используются в самых разных областях - от диагностики заболеваний до разработки лекарств и методов визуализации процессов в живых клетках. Например, наша реакция применяется в создании противоопухолевых препаратов, в системах раннего обнаружения метастазов, в исследованиях вирусных инфекций и в технологиях секвенирования генома", - сказал он.

Научный комитет Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" присудил премию 2025 года в номинации "Открытие" за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем профессору Университета Южной Калифорнии (США) Валерию Фокину.

Ученый отметил, что "главная польза таких методов в том, что они позволяют "увидеть" молекулярные процессы, которые раньше были скрыты".