Найден наиболее эффективный способ лечения повышенного давления

Прием одной комбинированной таблетки с несколькими препаратами от гипертонии может быстрее снижать давление и уменьшать риск инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации в научном заявлении, опубликованном в журнале Hypertension.

© Lenta.ru

Эксперты отмечают, что большинству людей с высоким давлением требуется сразу два и более лекарства. Когда они объединены в одну таблетку, пациентам проще соблюдать лечение и реже пропускать прием. По данным исследований, такой подход помогает быстрее достичь целевых значений давления и связан со снижением риска сердечно-сосудистых осложнений на 15-30 процентов.

В рекомендациях подчеркивается, что комбинированные таблетки содержат только препараты от давления и не являются «полипиллами», в которые также входят статины или аспирин. Несмотря на доказанную эффективность, их применение пока ограничено из-за стоимости, однако авторы полагают, что более широкое использование этого подхода может заметно улучшить здоровье людей с гипертонией.

Ранее ученые выяснили, что пигмент, придающий помидорам красный цвет, связан с умеренным, но устойчивым снижением артериального давления.