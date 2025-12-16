Почему в медицине никогда не будет полноценных ИИ-агентов

Сегодня наибольшая перспектива заметна в применении ИИ-агентов в персональных медицинских помощниках, в том числе для анализа данных носимых устройств и дистанционном мониторинге пациентов с хроническими заболеваниями.

© Российская Газета

Также развивается применение ИИ-агентов в скрининге. Например, в анализе медицинских изображений, результатов функциональной диагностике и принятии решений в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения.

"О свершившемся факте замены участия врача в процессах оказания медицинской помощи говорить еще рано. Конечно, это популярная тема и некоторые компании спешат выдать желаемое за действительное, описывая, что якобы ИИ-агенты уже работают и приносят пользу. Предположу, что по факту это все еще ИИ-решения предыдущего поколения, на которых поспешили навесить "наклейку" ИИ-агента", - отмечает Александр Гусев, директор по развитию Webiomed (резидент Фонда "Сколково").

Он объясняет, что ИИ-агент отличается от имеющихся ИИ-решений в сфере здравоохранения, в том числе медицинских изделий с искусственным интеллектом тем, что он не только анализирует какие-то данные, но выносит свое заключение на основе анализа и передает его человеку, информационной системе или другому ИИ-агенту для использования.

"С этой точки зрения мы не видим пока каких-то особых регуляторных требований или барьеров, которые мешали бы технической реализации такой концепции и ее применению. ИИ-агентов совершенно точно можно создавать и применять также, как любые другие ИИ-системы. В связи с этим текущая регуляторика вполне достаточна для перехода к агентному подходу", - говорит Гусев.

При этом полностью автономные системы, которые имели бы право выносить медицинские решения без участия врача, например, анализировали бы медицинские изображения и помещали в электронную медкарту протокол с описанием и врачебным заключением, сегодня могут работать только технически. С правовой точки зрения передача "всех прав" алгоритмам сейчас невозможна.

Александр Безносиков, директор центра агентных систем Института Искусственного интеллекта МФТИ, указывает, что полноценных ИИ-агентов в медицине не появится никогда. По его словам, ИИ-агент требует автономности, а люди пока не готовы давать возможность системе самостоятельно принимать решения о человеческом здоровье. Поэтому в медицине будут еще долго распространены ИИ-ассистенты - помощники врача, которые будут расшифровывать кардиограммы, делать разметки снимков и искать аномалии на УЗИ.

"Из новинок могу отметить систему, которая на основе текстовых данных - анализов пациента, его медицинской карты - будет исходя из клинических рекомендаций давать советы по построению траектории лечения. Но решение все равно останется за врачом. В медицине искусственный интеллект принимать решения точно не будет", - рассказал Безносиков.

При этом эксперты подчеркивают, что за рубежом ситуация примерно такая же, как и в России. Реальные автономные ИИ-агенты в медицине пока большая редкость. Например, в ряде стран зарегистрирован ИИ-агент, который может ставить некоторые диагнозы, анализируя снимки глазного дна. Но в целом по-настоящему автономных агентов, заменяющих функции врача, еще очень мало.

"Активно разрабатываются ИИ-агенты, работающие на стороне пациента и без всякого участия врача. Например, Alphabet, представила бесплатное приложение Verily Me, которое помогает пользователю управлять здоровьем с помощью искусственного интеллекта и данных из медицинских источников. И в России пациенты активно пользуются ИИ. Согласно опросу МТС AdTech и РОМИР, 22% россиян доверяют диагнозам, поставленным ИИ, 15% советовались с ИИ в выборе лекарств. Особенно интересно, что 16% считают отсутствие человеческого подхода - недостатком ИИ, но при этом 8% считают, что достоинство ИИ именно в отсутствии человеческого фактора", - рассказал основатель компании "АйПат" (резидент Фонда "Сколково") Борис Зингерман.

Эксперт объясняет, что в России при оформлении ИИ-системы в качестве медизделия требуется регистрация самого высокого третьего класса риска, что сильно сдерживает развитие ИИ. При этом в отношении всех остальных медизделий используется единая рисковая модель, которая классифицирует их в соответствии с реальным риском нанесения вреда жизни и здоровью. По этой модели многие ИИ-решения могут быть отнесены и к первому и второму классам риска, предъявляемым значительно меньшие требования.

"Рискованно заменить врача-рентгенолога ИИ-агентом, но если врачей физически нет, то польза от агента явно выше риска. Кстати, в пациентском сегменте главным стимулом обращения к ИИ-агенту является именно большая очередь на запись или недоступность врача", - говорит Зингерман.

По его словам, искусственный интеллект развивается такими темпами, что невозможно делать прогнозы.