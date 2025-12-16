ИИ помог довести выявление рака груди на ранних стадиях до 80%

Сегодня можно сказать, что искусственный интеллект перестал быть экспериментом и стал рабочим инструментом врача. Особенно активно тенденция развивается в Московских больница и медицинских институтах. С 2020 года на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы идет масштабный эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике. Сейчас в городском контуре работают более 60 ИИ-сервисов, умеющих определять признаки патологии по 43 клиническим направлениям.

© Российская Газета

Быстрее всего развиваются направления - лучевая и инструментальная диагностика, где ИИ уже помогает находить признаки пневмонии, опухолей, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца и целого ряда других состояний.

"Существует множество практических проектов. Прежде всего, это московский "Эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику", который стартовал в 2020 году на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Сегодня с помощью нейросетей обработаны миллионы исследований, а точность работы сервисов сопоставима с точностью врача", - рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике города Москвы, главный врач Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев.

Нейросети помогают выявлять "норму" в скрининговых флюорографических и рентгеновских исследованиях грудной клетки. В таких обследованиях случаи отсутствия патологии значительно превышают 90% и автономный ИИ-агент со специально завышенной чувствительностью отсекает около 70% исследований "без патологии".

"Они даже не направляются врачам рентгенологам, позволяя им сосредоточиться на тех исследованиях, где патология возможно имеется. Причем, такой ИИ-агент может отсекать и значительно больший процент нормы, но его чувствительность намеренно завышена, чтобы точно не пропустить патологию", - объясняет основатель компании "АйПат" (резидент Фонда "Сколково") Борис Зингерман.

Он добавляет, что другим примером является "второе чтение" в маммографии. По инструкции результат маммографического обследования должны описать два врача, но специалистов часто не хватает, поэтому роль второго врача исполняет ИИ-агент.

"Здесь, конечно, решение не совсем автономное, поскольку при расхождении мнений врача и ИИ-агента, решение принимает врач-эксперт", - говорит Зингерман.

Внедрение позволило довести долю выявления рака молочной железы на ранних стадиях до 80%. За два года ИИ обработал около миллиона маммограмм в системе ОМС, а всего специалисты проанализировали более трех миллионов исследований молочной железы.

Также сейчас в рамках московского эксперимента по ИИ в лучевой диагностике запущены два практически автономных решения, которые даже оплачиваются за счет средств ОМС. В этом направлении используются сервисы, выполняющие первичную сортировку изображений. Они выявляют зоны вероятных патологических процессов, расставляют приоритеты по срочности и формируют черновики протоколов. По сути, ИИ берет на себя функции предварительного анализа, позволяя специалисту сосредоточиться на сложных клинических решениях.

Эксперты отмечают, что лечение за счет средств ОМС выглядит очень многообещающим в части развития медицинских ИИ-систем в России - индустрии нужны государственные вложения.

"Мне кажется важным прямо сказать: сколько бы мы ни развивали технологии, ключевым звеном останется врач. Искусственный интеллект умеет анализировать изображения, помогать в сортировке исследований, ускорять подготовку заключений. Но он не обладает клиническим мышлением, не видит пациента целиком и не несет ответственности за принятое решение. Врач, напротив, отвечает за интерпретацию всех данных, сопоставление результатов обследований с жалобами, анамнезом, сопутствующими заболеваниями", - отмечает Васильев.

Он указывает, что за людьми остается то, чего у ИИ по определению нет - эмпатии. По данным опроса "Центра диагностики и телемедицины", 85% врачей видят в ИИ полезный инструмент для работы с большими данными и рутинными задачами, но при этом опасаются именно отсутствия эмпатии и клинического мышления у алгоритма.