В России создают уникальные часы биологического возраста

В России научные организации ведут активную разработку технологий для определения биологического возраста как всего организма, так и отдельных его частей, а также изучают эффективность препаратов, способных замедлить процессы старения. Об этом сообщили эксперты из РНИМУ им. Пирогова, Российского научного центра хирургии им. Петровского и НИИ физико-химической биологии МГУ.

В РНИМУ им. Пирогова разработаны специализированные аналитические инструменты, которые, учитывая различные медицинские параметры, вычисляют биологический возраст органов и систем. Как отмечает руководитель геронтологического центра Ольга Ткачева, эти инструменты дают возможность понять скорость старения организма и оценивать результативность применяемых методов воздействия. Также в университете занимаются созданием молекул, воздействующих на стареющие клетки и направленных на замедление возрастных изменений.

В центре им. Петровского, в Институте биологии старения и медицины здорового долголетия, создают собственные системы измерения биологического возраста. По словам руководителя института Алексея Москалева, в рамках международного исследования были определены 14 основных показателей старения, включая мышечную силу, скорость передвижения, показатели воспаления и изменения в структуре ДНК. Кроме того, ученые тестируют потенциальные геропротекторы, в том числе экстракты растительного происхождения.

В МГУ исследуют механизм клеточной самоочистки, известный как аутофагия, активность которого снижается с возрастом. По мнению исследователей, объединение разных стратегий может стать основой для персонализированных программ, направленных на увеличение продолжительности активной жизни, хотя до появления реальной «пилюли от старости» еще предстоит долгий путь.

