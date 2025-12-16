В 2026 году первые пациенты получат инновационные онковакцины

Терапевтическая вакцина от меланомы станет доступна первым пациентам в начале 2026 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, добавив, что министерство дало разрешение на клиническое применение сразу двух онковакцин.

Первая мРНК вакцина "Неоонковак" создана совместно научными центрами Минздрава России - Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Научным медицинским исследовательским центром радиологии и Научным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н. Н. Блохина - и предназначена для лечения меланомы - одного из видов рака кожи.

Второй инновационный препарат - пептидная вакцина "Онкопепт" против колоректального рака - разработана в ФНКЦ физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России.

Обе вакцины - это терапевтические препараты, они предназначены не для профилактики, а для лечения рака за счет воздействия на иммунную систему пациента.

"Это вакцинные препараты принципиально нового поколения", - подчеркнул Михаил Мурашко.

При этом и власти, и разработчики призывают к осторожности в оценках. "Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность", - сразу отметил Михаил Мурашко. Он предупредил, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении, а сама технология - "не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем".

Обе вакцины - если так можно выразиться, "штучные". Они создаются персонально для каждого пациента на основе генетического профиля его опухоли. Их общая задача - "научить" иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.

Как сообщил в начале декабря глава НИЦЭМ им. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, первые три тестовые серии мРНК-вакцины от рака уже произведены и получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии. Заместитель генерального директора НМИЦ радиологии Петр Шегай пояснил:

"На начальном этапе "Неоонковак" планируется применять в самых тяжелых случаях - у взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи - в комбинации с иммунотерапией. Также вакцина может использоваться как самостоятельная терапия после хирургического лечения меланомы кожи либо в сочетании с иммунотерапией".

Петр Шегай сообщил, что реальное применение инновационного препарата начнется в следующем году в Институте им. Герцена и Онкоцентре им. Блохина - в течение года иммунотерапию получат 120 пациентов.

"Онкопепт" - это принципиально новый подход к терапии рака, не имеющий аналогов, пояснила руководитель ФМБА Вероника Скворцова:

"Технология основана на глубоком анализе генетического материала опухоли пациента. Специалисты выявляют специфические мутации - "опознавательные знаки" раковых клеток, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов. При введении пациенту эти пептиды "обучают" его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки".

Две вакцины, о которых сегодня столько говорят, - это лишь начало нового, большого направления в онкологии.

"Разработки идут не только мРНК-вакцин. Создаются перспективные клеточные вакцины. В нашем центре мы пытаемся заниматься укрепляющими лимфоцитами", - рассказал директор Санкт-Петербургского онкологического центра им. Н. П. Напалкова, член-корреспондент РАН Владимир Моисеенко.

Работа по созданию вакцин на основе онколитических вирусов идет и в Институте им. Герцена.

Рак - сложнейшее заболевание, даже в одной локации опухоли (рак легкого, рак молочной железы и так далее) существуют разные формы заболевания - поддающиеся лечению и "трудные". Поэтому спектр онкопрепаратов в целом, и онковакцин в том числе, будет постоянно расширяться, "отвоевывая" у болезни все новые рубежи.

Ранее гендиректор НМИЦ радиологии минздрава Андрей Каприн сообщал, что создание мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тысяч рублей. Это примерная стоимость терапии, которая будет варьироваться в зависимости от заболевания и состояния пациента. Для больных она будет бесплатной.

Врачи предупреждают

Каждое упоминание о новом средстве для лечения рака всегда вызывает огромный интерес, часто переходящий в ажиотаж, и не только в медицинском сообществе, но и среди пациентов и их близких. Ведь речь идет о тяжелом заболевании, которое меняет жизнь и самих больных, и их семей. Но специалисты предупреждают: пока рассчитывать на быструю победу над раком нельзя, как и на то, что завтра же такое лечение станет общедоступным. Первыми вакцинные препараты получат самые тяжелые пациенты с терминальной стадией меланомы, когда все другие способы лечения уже исчерпаны. Врачи будут внимательно изучать процесс лечения, анализиируя возможности применения новых препаратов в реальной практике. Впереди еще долгий путь исследований, после которых можно будет делать выводы, насколько они эффективны и для каких пациентов.