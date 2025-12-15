Выявлен фактор резкого снижения сердечно-сосудистых рисков

Люди с преддиабетом, которым удалось вернуть уровень сахара в крови в нормальный диапазон, значительно реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и попадали в больницу с сердечной недостаточностью. Это показал анализ данных двух крупных долгосрочных исследований в США и Китае, опубликованный в The Lancet Diabetes & Endocrinology (LDE).

Ученые наблюдали за участниками в течение 20–30 лет и сравнили тех, у кого преддиабет перешел в ремиссию, с теми, у кого сахар оставался повышенным. В группе с нормализованным уровнем глюкозы риск сердечно-сосудистой смерти или госпитализации из-за сердечной недостаточности был примерно на 50-60 процентов ниже, а риск инфаркта и инсульта также заметно снижался.

Ремиссию преддиабета определяли по нескольким показателям, включая HbA1c — анализ, отражающий средний уровень сахара в крови за последние 2–3 месяца. Авторы подчеркивают, что сам по себе здоровый образ жизни важен, но именно возврат сахара к нормальным значениям может играть ключевую роль в долгосрочной защите сердца, дополняя стандартные меры профилактики.

