В каких случаях употребление спиртного повышает риск онкозаболеваний

Проведённый американскими учёными масштабный анализ показал, что любое употребление алкоголя связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний, а опасность зависит от целого комплекса факторов. Об этом пишет Science Daily.

Исследователи из Медицинского колледжа при Атлантическом университете Флориды провели обзор 62 научных работ, объединивших данные о 80-100 миллионах взрослых жителей США. Целью было оценить связь между уровнем потребления алкоголя и риском рака.

Результаты работы опровергают распространённый миф о безопасности малых доз. Учёные пришли к выводу, что риск развития рака в значительной степени зависит не только от факта употребления алкоголя, но и от его количества. При этом влияние спиртного на организм — результат сложного взаимодействия биологических, поведенческих и социальных факторов.

Анализ выявил, что некоторые группы людей особенно уязвимы:

По социально-демографическим признакам: пожилые люди, лица с низким социально-экономическим статусом и те, у кого уже есть хронические заболевания.

По гендерному признаку: обнаружены различия между мужчинами и женщинами. У мужчин риск чаще связан с регулярным употреблением алкоголя, в то время как для женщин особую опасность представляет эпизодическое, но чрезмерное употребление спиртного.

В целом, на индивидуальный риск влияет множество переменных, включая тип алкоголя, возраст первого употребления, расу, курение, семейный анамнез и генетическую предрасположенность.

Исследование подчёркивает, что безопасной дозы алкоголя в контексте онкологических рисков не существует, а влияние спиртного на здоровье носит сложный и многогранный характер.