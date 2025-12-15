Ученые предупредили об опасности тусклого света по утрам

Утренние часы, проведенные при тусклом искусственном освещении, могут вызывать у здоровых людей биологические изменения, характерные для депрессии. К такому выводу пришли немецкие исследователи. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Работа внутреннего «биологических часов» человека — циркадных ритмов — напрямую зависит от внешних сигналов, прежде всего света. Попадая на сетчатку глаза, солнечный свет активирует супрахиазматическое ядро гипоталамуса — ключевой центр, который синхронизирует выработку гормонов, температуру тела и циклы сна и бодрствования. В естественных условиях этот механизм предполагает яркий свет утром и темноту ночью. Однако современный образ жизни все чаще нарушает этот баланс: значительная часть дня проходит в помещениях с освещённостью, в разы уступающей дневному свету.

В новом эксперименте исследователи решили проверить, может ли один лишь дефицит утреннего света вызывать изменения, сходные с теми, что наблюдаются у пациентов с депрессией. В исследовании приняли участие 20 здоровых молодых людей, которых на пять дней разделили на две группы. В утренние часы с 8:00 до 12:00 одна группа находилась при тусклом теплом освещении мощностью 55 люкс — уровне, характерном для слабо освещенной комнаты. Другая группа проводила это же время при ярком холодном свете в 800 люкс, сравнимом с хорошо освещенным офисом.

Результаты показали, что у первой группы суточный ритм кортизола нарушался. Уровень гормона оставался повышенным во второй половине дня и вечером — именно так часто выглядит гормональный профиль у людей с депрессией. Одновременно менялась и структура сна: общее время сна сокращалось примерно на 25 минут, а глубокий медленноволновой сон, который обычно преобладает в первой половине ночи, смещался на более поздние циклы. Такая перестройка сна также считается характерной для депрессивных состояний.

Субъективные ощущения участников дополняли объективные данные. Люди из группы с тусклым освещением чаще отмечали сонливость и сниженное настроение, тогда как в группе с ярким светом подобных изменений не наблюдалось. Их гормональные ритмы и архитектура сна оставались ближе к физиологической норме.

По мнению ученых, полученные данные имеют практическое значение для общественного здоровья и архитектуры. Более яркое освещение в утренние часы — за счет естественного света или правильно подобранных ламп — может стать простым способом поддержать биологические ритмы и снизить риск нарушений психики.