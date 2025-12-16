Созданы сенсоры для одновременного измерения давления и температуры

В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Алферовского университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Сколтеха и СПбГУ разработали гибкий биосовместимый сенсор. Его ключевой особенностью является способность одновременно и независимо измерять давление и температуру.

Датчик создан на основе вертикальных нитевидных нанокристаллов из оксида цинка, выращенных на кремниевой подложке. Эти кристаллы обладают пьезоэлектрическими свойствами и высокой чувствительностью к температуре. Устройство различает воздействия: при изменении давления его электрическое сопротивление падает, а ёмкость растет, а при нагреве оба параметра уменьшаются.

Чувствительность сенсора к давлению в 2−4 раза выше, чем у существующих аналогов на основе оксида цинка. Рабочий диапазон охватывает широкий спектр воздействий — от пульса и дыхания до сильного сжатия.

Простая и масштабируемая технология синтеза открывает путь к коммерческому использованию. Разработка перспективна для создания «электронной кожи», умных протезов, носимых трекеров здоровья и имплантируемых датчиков.