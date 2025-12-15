Ученые нашли связь между развитием рассеянного склероза и микрофлорой

Ученые выяснили, что присутствие в кишечнике определенного набора микробов способствует развитию такого аутоиммунного заболевания как рассеянный склероз. Это связано с наличием общих элементов в структуре клеточных стенок этих микробов и миелиновой оболочки нервов, сообщила пресс-служба Базельского университета (Швейцария).

"Мы показали, что в развитии рассеянного склероза участвуют не только микробы, которые способствуют развитию воспалений, но и бактерии, чьи клеточные стенки похожи по структуре на миелиновую оболочку. Комбинация этих факторов приводит к появлению особых иммунных клеток, которые мигрируют в нервную систему и начинают атаковать ее", - пояснила профессор Базельского университета (Швейцария) Анна-Катрин Пребстель, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые изучали, как изменения в структуре микрофлоры влияли на взаимодействия иммунной системы и нервной системы у мышей, предрасположенных к развитию рассеянного склероза. Интерес ученых к этому вопросу был обусловлен тем, что недавно биологи показали, что присутствие определенных видов бактерий в кишечнике существенным образом повышает или снижает риск развития этой болезни.

Специалисты предположили, что это может быть связано с тем, что клеточные стенки этих бактерий могут содержать в себе элементы, похожие по структуре на белки миелиновой оболочки нейронов. Для проверки этой теории ученые встроили обрывки миелиновых белков в клеточные стенки патогенных и полезных микробов и проследили за тем, как это повлияло на развитие болезни у мышей.

Эти опыты показали, что встраивание одной из таких молекул, белка MOG, в клеточные стенки патогенных форм сальмонеллы приводило к существенному ускорению развитию рассеянного склероза в тех случаях, когда ученые вводили этих микробов в кишечник мышей и провоцировали развитие воспалений. Этого не происходило с полезными микробами и в тех случаях, когда сальмонеллы не вырабатывали белка MOG или не способствовали активации иммунитета в ответ на воспаления.

По мнению ученых, это говорит о том, что для развития рассеянного склероза требуется определенная комбинация свойств микробов микрофлоры, в том числе наличие у них способности вызывать воспаления и схожесть структуры их клеточных стенок с белками миелиновой оболочки нервов. Это дает надежду на создание терапий, которые будут модифицировать микрофлору и "обучать" иммунитет не атаковать нервную систему у пациентов с рассеянным склерозом, подытожили биологи.

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате этого нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать", что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть.