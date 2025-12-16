Лауреат премии "Вызов": человечество сможет выращивать светящиеся цветы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Светящиеся цветы и другие растения сможет выращивать человечество благодаря расшифровке молекулярных механизмов биолюминесценции, сообщил ТАСС лауреат Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" 2025 года в номинации "Прорыв", доктор химических наук Илья Ямпольский.

"Нам удалось понять, как светятся в темноте живые организмы и впервые в мире генетически перенести целую биохимическую цепочку из одного царства живой природы в другое. Фактически удалось расшифровать молекулярные механизмы биолюминесценции и создать светящиеся растения, в том числе цветы", - сказал ученый.

Научный комитет Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" присудил премию 2025 года в номинации "Прорыв" за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений доктору химических наук из Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН Илье Ямпольскому.

Биолюминесценция - свечение живых организмов - издавна привлекала внимание человечества. В XVII веке Роберт Бойль сумел увидеть сходство между биолюминесценцией и горением, показав, что и для первой, и для второго необходим кислород. Долгое время считалось, что светиться организмы заставляет находящийся в них белый фосфор. В конце XIX века французский фармаколог Рафаэль Дюбуа сумел показать, что биолюминесценция имеет иную природу. В ней задействованы два вещества: небелковая молекула люциферин, которая окисляется под действием кислорода и фермента люциферазы.

До открытия, совершенного российским ученым, человечеству было известно всего семь люциферинов, обеспечивающих люминесценцию некоторых бактерий, светляков, червей, динофлагеллят, ракообразных и медуз. Ямпольский вместе с коллегами сумел открыть новые люциферины, в том числе - обеспечивающие свечение грибов, расшифровать полный биохимический путь люминесценции, а затем - впервые в мире - методами генной инженерии полностью перенести этот биохимический путь, все необходимые гены - в растения.

"Так были созданы первые в истории светящиеся растения. Затем мы сумели увеличить светимость этих растений в тысячу раз и наладить коммерческое производство светящихся комнатных растений", - сказал Ямпольский.