Ученые выяснили, как «ген фертильности» помогает опухолям мозга выживать

Ученые из Сиднейского университета установили, что так называемый «ген фертильности» PRDM9 помогает глиобластоме сопротивляться химиотерапии и рецидивировать после лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

Глиобластома — одна из самых опасных форм рака головного мозга, при которой средняя продолжительность жизни составляет всего 15 месяцев. Несмотря на совершенствование методов хирургического вмешательства и химиотерапии, показатели выживаемости при этом заболевании практически не возрастают.

Новое исследование показало: небольшая популяция устойчивых к лекарствам клеток, известных как персистирующие клетки, перестраивает свой метаболизм, чтобы пережить химиотерапию. В качестве маскировки они используют неожиданного союзника — ген фертильности под названием PRDM9. PRDM9 направляет генетическую рекомбинацию во время мейоза — формы деления, которое производит репродуктивные клетки.

«Эксперименты на мышах выявили: пока организм подвергается химиотерапевтическому стрессу, клетки глиобластомы способны использовать PRDM9 для выработки холестерина. Эти помогает резистентным клеткам противостоять повреждениям и в конечном счете позволяет опухоли вернуться», — рассказал профессор Ленка Муньос из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете.

Блокируя PRDM9 или прекращая поступление холестерина, исследователи смогли уничтожить персистирующие клетки в лабораторных условиях и на животных моделях. В сочетании с химиотерапией этот подход значительно повысил выживаемость мышей.

Команда также разработала новый препарат для химиотерапии под названием WJA88 и скомбинировала его с уже протестированным на людях средством для снижения уровня холестерина. Эта комбинация уменьшала опухоли и продлевала жизнь подопытным животным с минимальными побочными эффектами.

«Рецидив рака — одна из самых серьезных проблем в онкологии. Теперь нам нужно изучить, что происходит после окончания лечения, а не только во время воздействия препарата», — рассказали исследователи.

Ранее была найдена причина быстрой эволюции раковых опухолей.