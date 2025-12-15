Ученые узнали, какие «потрясения» происходят в мозге при шизофрении

Ученые из Центра TReNDS (Атланта) обнаружили, что при шизофрении и биполярном расстройстве нарушается баланс работы нейронных сетей мозга, из-за чего связи между нейронами становятся более случайными и нестабильными. Такой феномен ученые назвали «мозговым потрясением». Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

В норме мозг работает за счет тонкого равновесия двух принципов. Первый — избыточность, когда разные нейронные цепи обрабатывают схожую информацию, повышая надежность системы. Второй — синергия, позволяющая объединять разные сигналы и извлекать из них больше смысла. Исследователи показали, что у людей с психотическими расстройствами это равновесие нарушено: вместо согласованной работы сети демонстрируют хаотичную и нерегулярную активность.

Авторы проанализировали данные функциональной МРТ 1111 участников, включая людей с шизофренией, биполярным расстройством и здоровых добровольцев. Сканирование проводилось в состоянии покоя и длилось около пяти минут, однако даже за это время у пациентов с психотическими расстройствами выявлялись резкие «всплески» несогласованной активности. Эти эффекты затрагивали области мозга, связанные с эмоциями, памятью и обработкой сенсорной информации.

Исследователи сравнивают обнаруженные нарушения с «мозговыми потрясениями» или действующими вулканами: отдельные нейронные сети внезапно выходят из стабильного режима и регулярно дают сбои. При этом участники исследования находились в клинически стабильном состоянии, что говорит о том, что такие нарушения могут быть фоновым свойством мозга при психотических расстройствах, а не только проявлением острого психоза.

Авторы подчеркивают: пока неясно, являются ли эти изменения причиной развития психоза или его следствием. Однако работа дает новое представление о том, как именно нарушается организация мозга при шизофрении и биполярном расстройстве. В будущем новые данные могут помочь в поиске биомаркеров и новых терапевтических подходов.

