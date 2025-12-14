Выявлена неожиданная «помеха» в лечении рака поджелудочной

Small: белок коллаген может мешать действию лекарств при раке поджелудочной
Ученые из Университета Окаяма установили, что блокировка передачи особых сигналов через белок коллаген усиливает действие противоопухолевых препаратов при раке поджелудочной железы. Результаты опубликованы в журнале Small.
Рак поджелудочной остается одним из самых труднолечимых заболеваний. Одной из причин считается его плотное фиброзное микроокружение — ткань, насыщенная коллагеном. Она не только физически ограничивает проникновение лекарств, но и, как показало новое исследование, действует как активный участник сигнальных процессов в опухоли.
Используя усовершенствованную трехмерную модель опухолевой ткани, исследователи доказали, что коллаген передает сигналы, усиливающие фиброз и препятствующие диффузии крупных молекул, включая терапевтические антитела и нанопрепараты. Блокировка сигналов с помощью рецептора дискоидинового домена 1 (DDR1) 1 нарушала этот процесс, снижая плотность ткани и облегчая доступ лекарств в опухоль.
Неожиданным оказалось и влияние ингибиторов MEK — препаратов, уже проходивших клинические испытания при раке поджелудочной железы. Ученые обнаружили, что эти лекарства увеличивают продукцию коллагена I и тем самым усиливают фиброзный барьер. Такой эффект, который авторы называют «вызванным терапией обострением фиброза», может объяснять неудачи некоторых клинических испытаний. Однако его удавалось устранять, когда ингибиторы MEK сочетали с блокадой DDR1.
Авторы надеются, что дальнейшие работы позволят подтвердить эффективность ингибирования DDR1 в клинической практике. Полученные данные могут помочь в лечении других заболеваний, где накопление коллагена ограничивает доступ к терапии, например, фиброза легких.