В России испытали добавку для ума и силы

Исследователи Пермского Политеха и Пермской фармацевтической академии изучили биодобавку «Дахар», созданную на основе водного концентрата листьев персика и ДМАЭ — соединения, участвующего в передаче сигналов между нейронами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

У листьев персика есть длительная история применения в фитотерапии как мягкого общеукрепляющего средства. ДМАЭ же рассматривается как нейрометаболический компонент, потенциально поддерживающий работу мозга. Комбинация этих ингредиентов, как предполагали авторы проекта, может обладать комплексным действием — от антиоксидантной защиты клеток до влияния на когнитивные функции.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели доклиническое исследование на лабораторных крысах трех возрастов — аналогов молодых взрослых, людей старшего возраста и очень пожилых пациентов. В течение месяца одна группа животных получала добавку с питьевой водой, другая — обычную воду. Эффект оценивали по двум классическим поведенческим тестам: «Открытое поле» (показатели активности, тревожности и исследовательского поведения) и «Сила хватки» (динамика мышечной силы).

По словам авторов работы, результаты оказались избирательными: выраженный эффект наблюдался только у группы, соответствующей «пожилому» возрасту — примерно 55–60 годам у человека. У этих животных исследовательский интерес вырос почти в четыре раза: число изученных объектов в тестовой камере увеличилось с 0,75 до 3. При этом двигательная активность стала более спокойной и сфокусированной.

В тесте на силу хватки прирост составил 82 грамма — с 1175 до 1258. Контрольная группа, не получавшая добавку, напротив, продемонстрировала легкое снижение показателей.

У молодых и самых старых крыс изменения не были статистически значимыми. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что добавка проявляет свойства не общего тонизирующего средства, а соединения, способного поддерживать организм на раннем этапе возрастных изменений — когда когнитивные и мышечные функции еще поддаются корректировке.

Ученые подчеркнули, что результаты носят доклинический характер и отражают влияние состава на модельные организмы. Тем не менее данные позволяют предположить потенциал вещества для разработки средств, направленных на поддержание когнитивных функций и физической активности у людей старшего возраста.

Биодобавка «Дахар» после лабораторной проверки появилась в продаже, однако авторы предупредили, что она относится к специализированной пищевой продукции, а не к лекарственным средствам.