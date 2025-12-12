Ученые нашли способ уменьшить последствия сердечного приступа

Европейские молекулярные биологи обнаружили, что подавление работы "биочасов" в некоторых типах иммунных клеток-нейтрофилов при помощи короткой молекулы ATI2341 существенно замедляет повреждение сердечной мышцы при сердечном приступе. Прием этого лекарства защитил мышей от развития осложнений после инфаркта миокарда, пишут исследователи в статье в научном журнале JEM.

"Проведенные нами опыты показали, что активация рецепторов нейтрофилов, отвечающих за их погружение в "ночной режим", приводит к существенному подавлению патогенных воспалений, сопровождающих развитие сердечного приступа. Эта стратегия обладает значительно меньшим числом побочных эффектов по сравнению с другими подходами, в рамках которых нейтрофилы уничтожаются или их функции подавляются", - заявил профессор Йельского университета (США) Андрес Идальго, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые уже много лет изучают то, какую роль играют иммунные клетки в различных патогенных процессах, связанных с временной остановкой кровообращения при инфарктах, инсультах и других смертельно опасных сбоях в работе кровеносной системы. Недавно им удалось показать, что суточные колебания в активности нейтрофилов существенно влияют на тяжесть повреждений, перенесенных мозгом после инсультов.

Это открытие побудило ученых изучить то, как перемены в активности данных иммунных клеток, связанные с работой их "биочасов", влияют на повреждения сердечной мышцы мышей после перенесенного инфаркта. Для этого ученые вырастили грызунов, у которых работа "биочасов" в иммунных клетках была генетическим образом подавлена, и проследили за тем, как это повлияет на остроту последствий сердечного приступа.

Эти опыты показали, что мыши с остановленными "биочасами" значительно реже страдали от тяжелых последствий инфарктов, чем грызуны из контрольной группы, однако это было характерно только для тех случаев, когда животные переносили приступ во время периодов бодрствования. Данное наблюдение заставило ученых проследить за тем, как блокировка работы "биочасов" в нейтрофилах при помощи экспериментального лекарства ATI2341 повлияет на частоту развития осложнений после инфарктов.

Проведенные исследователями опыты указали на то, что прием ATI2341 привел к существенному снижению в объеме поврежденных участков миокарда в первые две недели после приступа, а также предотвратил другие типы осложнений инфарктов, связанные с активностью нейтрофилов. При этом ученые не зафиксировали существенного ослабления иммунитета и способности организма мышей бороться с грибковыми и бактериальными инфекциями, что говорит о высокой перспективности дальнейшего развития данной терапии.

О нейтрофилах

Нейтрофилы представляют собой самый распространенный тип иммунных клеток, который реагирует на первые признаки проникновения инфекции в организм. Эти короткоживущие тельца реагируют на воспаления, захватывают и "переваривают" бактерии, а также вырабатывают особый набор веществ, убивающих и отпугивающих микробов. Также они играют важную роль в развитии воспалений, связанных с различными хроническими и острыми болезнями.