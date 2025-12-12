В США доказали эффективность протонной терапии при раке ротоглотки

Медики из США доказали в рамках третьей фазы клинических испытаний, что протонная терапия рака ротоглотки на 42% снижает риск гибели пациентов с такой формой опухолей по сравнению со стандартной лучевой терапией в первые пять лет после начала лечения. Об этом сообщила пресс-служба медцентра Университета штата Техас.

"Протонная терапия одновременно повышает вероятность выживания пациентов и улучшает их качество жизни. Это говорит о том, что ее следует включить в стандартную терапию для рака ротоглотки и других опухолей головы и шеи и при этом сделать более широко доступной для данной категории пациентов", - заявил профессор университета Стивен Фрэнк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Медики пришли к такому выводу в рамках заключительной фазы клинических испытаний протонной терапии с модулированной интенсивностью (IMPT), нацеленной на борьбу с различными формами рака шеи и головы. В этом эксперименте приняли участие 440 добровольцев, согласившихся пройти курс стандартной лучевой терапии с модулированной интенсивностью или же ее протонный аналог.

Год назад исследователи подвели промежуточные итоги этих испытаний и продемонстрировали, что протонная терапия не уступает в среднесрочной эффективности классической лучевой терапии, но при этом значительно снижает частоту развития всех типов побочных эффектов, в том числе - сильного снижения веса и проблем с приемом пищи. Медики продолжили наблюдения и проследили за тем, как менялось состояние здоровья пациентов на протяжении первых пяти лет после начала лечения.

Проведенный учеными анализ показал, что к пятому году наблюдений выжило около 90,9% пациентов, прошедших курс протонной терапии, тогда как при использовании стандартной радиотерапии этот показатель составлял около 81%, что соответствует 42% снижению риска гибели пациентов за этот временной период. Аналогичным образом, протонной терапии удалось стабилизировать состояние примерно 81,3% пациентов, тогда как для радиотерапии этот показатель составил 76,2%.

В дополнение к этому ученые также зафиксировали дальнейшее снижение в частоте развития побочных эффектов, связанных с терапией. Все это свидетельствует в пользу того, что протонная терапия не только снижает частоту развития неприятных и опасных побочных эффектов, но и также значительным образом повышает эффективность лечения рака ротоглотки, подытожили медики.

О протонной терапии рака

Медики используют несколько разных форм радиотерапии, нацеленных на уничтожение злокачественных новообразований. Помимо гамма-излучения, в последние годы начала набирать популярность терапия на базе различных ускоренных частиц, таких как протоны или ядра более тяжелых элементов, а также нейтронов. Использование этих частиц позволяет более "точечно" воздействовать на опухоль, что особенно важно при борьбе с раком мозга и других органов, критически важных для жизни человека.