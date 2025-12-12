Разработана уникальная система для диагностики сердечной недостаточности

В Сеченовском университете зарегистрировали программное обеспечение для удаленного скрининга и мониторинга параметров гемодинамики по данным одноканальной электрокардиограммы и пульсовой волны. Разработка предназначена для раннего выявления сердечной недостаточности и других скрытых нарушений работы сердца и уже может применяться в клинической практике — в поликлиниках, телемедицинских центрах и при диспансерном наблюдении пациентов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как сообщил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета профессор Филипп Копылов, технология получила официальное разрешение на применение по третьему, самому сложному классу медицинских изделий с искусственным интеллектом. По его словам, система позволяет по данным одноканальной ЭКГ рассчитывать показатели, которые обычно получают при ультразвуковом исследовании сердца, что открывает возможности для массового скрининга и удаленного мониторинга.

В основе разработки лежат алгоритмы, созданные и запатентованные учеными Института персонализированной кардиологии. Они позволяют выявлять систолическую дисфункцию, при которой сердце сокращается недостаточно эффективно, а также диастолическую дисфункцию — нарушение способности сердца наполняться кровью между сокращениями. Последнее состояние считается одним из ранних признаков сердечной недостаточности и часто остается недиагностированным на начальных этапах.

Алгоритмы интегрированы в портативный одноканальный электрокардиограф — так называемую «кардиокарту», размер которой не превышает кредитную карту. Устройство разработано совместно с индустриальным партнером. Для проведения исследования пациенту достаточно в течение одной минуты приложить два пальца к прибору. После регистрации сигнала нейросеть анализирует данные, а врач получает готовое заключение с оценкой индивидуальных рисков. Это позволяет переносить первичный этап диагностики в амбулаторное звено, включая фельдшерско-акушерские пункты, и упрощать доступ пациентов к обследованию.

Клинические исследования технологии охватили более 15 тысяч человек. Результаты показали, что алгоритмы выявляют даже незначительное снижение систолической функции сердца с точностью 91%. Диастолическую дисфункцию второй и третьей степени, наиболее тесно связанную с развитием сердечной недостаточности, система распознаёт с точностью 96,5%.

Помимо этого, медицинское изделие способно обнаруживать нарушения сердечного ритма, включая фибрилляцию предсердий — одно из наиболее опасных состояний, значительно повышающее риск инсульта. Технологию планируют использовать не только для массового скрининга, но и для удаленного мониторинга пациентов с сердечной недостаточностью, а также для контроля возможной кардиотоксичности химиотерапии у онкологических больных, что может снизить риск повторных госпитализаций.

