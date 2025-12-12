Сеченовский университет и клиники КНР объединили усилия в борьбе с раком

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И. М. Сеченова и клиницисты из Китая договорились о сотрудничестве в области применения новейших клеточных технологий и геномного редактирования для создания персонализированных противоопухолевых препаратов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба университета.

Решение о совместной работе было принято в ходе рабочего визита сотрудников Института персонализированной онкологии Сеченовского университета в университетские клиники Шанхая. Кроме того, были достигнуты договоренности о проведении совместных исследований новейшего противоопухолевого препарата, а также об организации образовательных программ для студентов обеих стран.

Ранее в этом году специалисты университета представили в Китае инновационную цифровую систему "Электронный ассистент стоматолога". Презентация состоялась на международном медицинском форуме, который прошел в городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). Система разработана специалистами Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета совместно с их коллегами из других научно-исследовательских организаций.