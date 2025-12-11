Ученые выяснили, чем опасно даже умеренное употребление алкоголя

Новый систематический обзор американских исследователей подтвердил: даже небольшие количества алкоголя существенно повышают риск развития ряда онкологических заболеваний. Частота и объем потребления спиртного напрямую влияют на вероятность возникновения рака молочной железы, печени, кишечника, ротовой полости, гортани, пищевода и желудка. Работа опубликована в журнале Cancer Epidemiology.

Исследователи проанализировали 62 работы, включающие от нескольких десятков до почти 100 миллионов участников. Особое внимание уделялось людям с сопутствующими заболеваниями — ожирением, диабетом, хроническими болезнями печени — которые повышают уязвимость перед канцерогенными эффектами алкоголя. Как отметили авторы, тяжелое или регулярное употребление спиртного значительно увеличивает риск онкологии, однако повышенная опасность наблюдается и при умеренном употреблении.

Тип напитка тоже может играть роль. В отдельных исследованиях белое вино и пиво чаще ассоциировались с ростом некоторых видов рака, тогда как крепкий алкоголь такой зависимости не показывал. Половые различия также оказались существенными: у мужчин риск повышался при частом употреблении, а у женщин — при эпизодических периодах тяжелого запоя. Курение значительно усиливало действие алкоголя.

Биологические механизмы, связывающие спиртное с онкогенезом, хорошо известны. Алкоголь повреждает ДНК через ацетальдегид, нарушает работу иммунной системы, усиливает оксидативный стресс и изменяет уровень гормонов. При хронических заболеваниях эти процессы ускоряются, повышая вероятность возникновения и прогрессирования опухолей.

По мнению авторов, результаты обзора должны привести к пересмотру мер профилактики. По их словам, необходимы более жесткие ограничения на рекламу и продажу алкоголя, а также адресные программы для уязвимых групп населения.