В России создали новый метод ранней диагностики рака

Российские исследователи из Института физики микроструктур РАН разработали новый метод, который позволяет выявлять заболевания, включая онкологические, на самых ранних стадиях, пишет ТАСС.

Принцип работы основан на анализе продуктов, которые выделяются при нагреве образцов ткани или биологических жидкостей. Каждое вещество имеет свой уникальный «спектральный отпечаток». С помощью специального спектрометра учёные могут уловить даже минимальные концентрации специфических маркеров болезней. Они часто не обнаруживаются стандартными анализами крови, гистологией или МРТ.

Как пояснил руководитель исследования Владимир Вакс, метод развивает идею анализа выдыхаемого воздуха, но работает с продуктами нагрева биологических образцов. Это, мол, повышает его чувствительность и информативность.

