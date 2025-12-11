На Урале разработали защитные капсулы для доставки пробиотиков

Магистрант факультета биотехнологии и пищевой инженерии Уральского государственного аграрного университета Екатерина Барыкина стала автором инновационной разработки, за которую будет получать президентскую стипендию. Молодой ученый работала над проектом вместе с коллегами из Хэйлунцзянского сельскохозяйственного университета (КНР). Команда придумала, как сделать капсулы пробиотиков более устойчивыми к агрессивной кислотной среде желудка. Екатерина предложила использовать для создания оболочки пробиотика альгинат натрия - природный полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей.

Пробиотики используются для подавления патогенной микрофлоры при острых кишечных инфекциях и дисбактериозах у детей и взрослых. Инкапсулирование - это способ защитить живые клетки пробиотических бактерий от разрушения пищеварительными системами. При этом важны тип и концентрация покрывающего материала, размер частиц, первоначальное число клеток и штамм бактерий. В защитной оболочке препарат дойдет до кишечника в жизнеспособном состоянии и сохранит метаболическую активность, - поясняет исследователь.

Ученые использовали пробиотическую закваску, содержащую шесть штаммов бифидобактерий. В ходе экспериментов в лаборатории они в несколько этапов "запечатали" полезные бактерии. Результаты исследований подтвердили: капсулы обладают высокой устойчивостью при кислотности, характерной для разных отделов ЖКТ.