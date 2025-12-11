В Южной Корее нашли возможное решение проблем с памятью после COVID-19

Ученые Национального института здравоохранения Республики Корея (KNIH) заявили, что нашли вероятный механизм ухудшения памяти и возникновения других когнитивных проблем у людей, перенесших COVID-19, а также их предполагаемое решение. Об этом в среду сообщила газета The Korea Herald.

По ее данным, "группа исследователей KNIH во главе с доктором наук Ко Ён Хо обнаружила, что шиповидный белок S1 вируса COVID-19 прямо воздействует на нервные клетки, блокируя их связи и снижая активность НМДА-рецепторов, которые передают сигналы в мозге.

В ходе опытов ученые установили, что мыши, оказавшиеся под влиянием этого белка, демонстрировали худший уровень обучаемости и памяти, а также большую нервозность в незнакомых местах. Эти симптомы, по словам журналистов, наблюдаются у некоторых людей после коронавирусной инфекции. Однако лекарственное средство метформин, которое используется при диабете, согласно исследователям, по результатам опытов способствовало восстановлению функций нервных клеток.