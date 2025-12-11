Роспотребнадзор разработает 50 тестов на опасные инфекции

Роспотребнадзором в течение ближайших трех лет будут разработаны 50 новых тестов на определение опасных патогенов. При этом все материалы для производства являются отечественными, в этой отрасли удалось полностью уйти от импорта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы достигли настоящего прорыва в разработке инструментов для выявления инфекционных агентов. Мы полностью переориентировали свои производственные мощности для производства тест-систем, которые сегодня работают исключительно на отечественных материалах. Мы не используем ничего импортного, полностью заместили эту отрасль. И за последние четыре года нашими институтами создано 124 новых теста. И еще 50 [тест-систем] мы разработаем в течение ближайших трех лет", - сказала она на VI международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Попова уточнила, что только в этом году был получен быстрый тест для идентификации холерного вибриона из нативного материала. С помощью этой разработки время проведения исследований сократилось в шесть раз. Кроме того, были созданы тест для выявления малярии, комплексный тест для выявления одномоментно пяти опасных заболеваний: чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии. А также учеными были разработаны первые в мире быстрые тесты для диагностики вирусных гепатитов B и C.