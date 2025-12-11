В России открыли молекулу, которая может защитить от сепсиса

Ученые Тихоокеанского института биологической химии ДВО РАН открыли молекулу липополисахарида (ЛОС) из бактерии Kangiella japonica, которая может защитить клетки человека от развития сепсиса за счет иммуномодулирующих свойств. Об этом сообщили в пресс-службе института.

"В отличие от классического липополисахарида кишечной палочки, который вызывает сильную воспалительную реакцию, ЛОС морской бактерии практически не активирует иммунный ответ. Более того, он способен блокировать вредное действие патогенной молекулы, уменьшая выработку провоспалительных цитокинов и подавляя активацию каспазы-4 - ключевых белков, связанных с развитием сепсиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что липидный компонент молекулы ЛОС имеет меньше жирных кислот, чем у патогенных бактерий. Благодаря этому молекула может связываться с иммунными рецепторами, не провоцируя опасного воспаления, и тормозить избыточный иммунный ответ.