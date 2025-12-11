Ученые разработали крем, который невероятно ускорит рост волос

Это топический крем, воздействующий на кожу головы. В клинических испытаниях крема участвовали 1465 мужчин из Америки и Европы.

© runews24.ru

Специалисты завершили третью стадию клинических испытаний инновационного препарата, лечащего алопецию – выпадение волос. Компания Cosmo Pharmaceuticals тестирует класкотерон, представляющий собой принципиально новое средство от облысения.

Это топический крем, воздействующий на кожу головы, блокируя гормон, который вызывает выпадение волос. Воздействие на организм минимально, в связи с этим риски побочных эффектов малы.

В клинических испытаниях крема участвовали 1465 мужчин из Америки и Европы. На первом этапе тестирования ученые заметили ускорение роста волос на 539% по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо. На втором этапе эффективность класкотерона достигла 168%.

В ближайшие месяцы компания завершит все этапы испытаний, а после подаст заявку на регистрацию препарата и массовое производство.

Ранее ученые создали технологию, способную частично оживить органы через час после смерти. Российские ученые создали новый носитель информации из алмаза.