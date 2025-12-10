В обычной медузе нашли коллаген, на четверть ускоряющий заживление ран

Сотрудники БФУ им. Канта в составе международной группы учёных обнаружили в теле медузы коллаген, способный на 24,5% ускорить заживление кожных ран. Результаты исследования опубликовали в журнале Foods and Raw Materials.

«Получаемый из ушастых аурелий коллаген относится к классу 1 — это основной тип белка, отвечающего за прочность кожи, сухожилий и ногтей в организме человека. Из килограмма биомассы медуз можно извлечь 185 миллиграммов белка для потенциального медицинского применения», — объяснил заведующий лабораторией микроклонального размножения растений БФУ Станислав Сухих.

Кроме того, обнаруженный коллаген в два раза лучше впитывает влагу, чем медицинская марля, поэтому губчатые материалы из медуз хотят использовать для перевязок. Однако у перспективного направления есть одна проблема: нынешний способ даёт всего 0,02% готового продукта. Учёным предстоит оптимизировать работу в этом направлении.