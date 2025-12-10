Найден неочевидный метод лечения депрессии

Антидепрессанты помогают далеко не всем пациентам, и поиск новых подходов к терапии депрессии остается одной из центральных задач современной психиатрии. Исследователи из Mass General Brigham сообщили, что противовоспалительные препараты способны снижать выраженность депрессивных симптомов у части пациентов. Работа опубликована в журнале American Journal of Psychiatry (AJP).

Команда под руководством Наойзе Мак Гиоллабхуи проанализировала данные рандомизированных клинических исследований, в которых противовоспалительные препараты назначались людям с диагностированной депрессией и одновременно повышенными биомаркерами воспаления. Как отметил учёный, именно такой подход стал ключевым, поскольку ранее клинические испытания давали неоднозначные результаты — вероятно из-за того, что препараты пытались применять к слишком широким группам пациентов.

«Если у человека нет воспаления, то противовоспалительное средство вряд ли поможет, — объяснил Мак Гиоллабхуи. — Мы предположили, что эффективность терапии станет заметной только у тех пациентов, чья депрессия действительно связана с нарушениями иммунной системы».

В итоговый анализ вошли данные 11 клинических испытаний и 321 пациента. Исследователи обнаружили, что противовоспалительные препараты статистически значимо снижали выраженность депрессии.

Полученные выводы, по словам авторов, указывают на существование особого подтипа депрессии, связанного с хроническим низкоуровневым воспалением. У таких пациентов иммунные нарушения, вероятно, являются одной из причин патологического состояния, а значит, воздействие на воспалительные процессы может стать эффективной терапевтической стратегией.

Старший автор работы, профессор Ричард Лью, подчеркнул, что речь пока не идет о немедленном внедрении препаратов в широкую клиническую практику. Некоторые противовоспалительные средства обладают серьезными побочными эффектами, поэтому их использование требует осторожности. Однако результаты открывают возможности для разработки новых лекарств и персонализированного подхода к лечению депрессии.

Следующим шагом станет создание более точных иммунных биомаркеров, которые помогут определить, кому действительно показана противовоспалительная терапия. Ученые также планируют разработать методы, которые будут избирательно воздействовать на дисфункциональные звенья иммунной системы, минимизируя риски.