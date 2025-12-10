Стало известно, как снизить риск рецидива распространенного вида рака

Международное клиническое исследование под руководством ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявило: инновационный препарат гиредестрант способен значительно снизить вероятность рецидива гормонозависимого рака молочной железы на ранних стадиях. Работа, представленная на симпозиуме SABCS, показала, что новый пероральный SERD-препарат эффективнее стандартной гормональной терапии.

В исследовании приняли участие более 4 000 пациентов с HR-позитивным, HER2-негативным раком молочной железы. За время наблюдения почти в три года гиредестрант снизил риск инвазивного рецидива на 30 процентов, а риск появления отдаленных метастазов — на 31 процент по сравнению с тамоксифеном и ингибиторами ароматазы. При этом переносимость терапии оказалась выше: прекращать лечение из-за побочных эффектов приходилось заметно реже.

Гиредестрант относится к новому поколению лекарств, которые не только блокируют, но и разрушают рецепторы эстрогена — ключевого механизма роста большинства опухолей молочной железы. Исследователи отмечают, что при подтверждении результатов препарат может стать самым значимым обновлением гормональной терапии за последние 25 лет и изменить подход к лечению ранних стадий рака.

