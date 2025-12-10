Британские молекулярные биологи обнаружили, что высокие концентрации теобромина, одного из основных компонентов темного шоколада, в организме добровольцев ассоциировались с замедленным клеточным старением и низкими концентрациями связанных с ним биомаркеров крови и эпигенетических меток. Об этом сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона (KCL).

"Нам удалось открыть еще один молекулярный механизм, посредством которого те вещества, которые присутствуют в какао и шоколаде, оказывают позитивное влияние на наше здоровье. Также это открытие демонстрирует важность и полезность популяционных исследований в генетике и геронтологии", - заявил научный сотрудник KCL Рикардо Костейра, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Костейра и ученые совершили это открытие при изучении данных, собранных в ходе многолетних наблюдений за здоровьем 15 тыс. однояйцевых близнецов, проживающих в Великобритании, а также около 17,6 тыс. жителей немецкого Аугсбурга и его пригородов. В рамках этих мониторинговых проектов ученые постоянно отслеживали то, чем питались добровольцы, а также регулярно собирали пробы их крови и тканей тела.

Британские биологи обратили внимание на то, что значительная часть участников этих наблюдений регулярно употребляла темный шоколад в пищу, что натолкнуло их на идею проверить, как этот продукт влияет на клеточное старение. Для этого ученые определили то, как много теобромина, одного из ключевых компонентов темного шоколада, содержалось в пробах добровольцев, после чего исследователи сопоставили его доли с двумя наборами биомаркеров клеточного старения.

Первый из них отражал то, как много связанных со старением эпигенетических модификаций присутствовало в белковой "обертке" ДНК добровольцев, а второй был связан с длиной теломер - концевых участков хромосом, длина которых сокращается с каждым циклом деления клеток. Оказалось, что оба этих показателя сдвигались в позитивную сторону в том случае, если в пробах добровольцев из той, и другой страны присутствовали большие концентрации теобромина.

В прошлом, как отмечают исследователи, медики не изучали влияние этого компонента шоколада на старение, однако теобромин уже связывался с понижением риска развития болезней сердца и сосудов. Дальнейшие опыты на культурах клеток и модельных животных помогут понять, как именно он воздействует на организм и вызывает изменения в его работе, замедляющие клеточное старение, подытожили ученые.

О клеточном старении

По текущим представлениям биологов, здоровые человеческие клетки способны делиться ограниченное число раз, после чего они переходят в так называемое престарелое состояние, в котором данные тельца прекращают участие в работе органов и тканей тела. Их постепенное накопление в организме считается одной из главных причин того, почему тело человека дряхлеет по мере наступления старости. Для борьбы с клеточным старением сейчас разрабатываются препараты-сенолитики, удаляющие престарелые клетки из организма.