Назван неожиданный маркер повышенного риска сердечных заболеваний

Женщины, у которых диагностирована миома матки, имеют более чем на 80 процентов повышенный долгосрочный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — к такому выводу пришли авторы крупного исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые из Университета Пенсильвании проанализировали данные 2,7 миллиона женщин в возрасте около 41 года и проследили за ними на протяжении десяти лет, оценивая риск развития инфаркта, инсульта и заболеваний периферических артерий.

Миомы — доброкачественные опухоли, которые встречаются у женщин к 50 годам, но остаются недостаточно изученными. По словам авторов исследования, миомы и сердечно-сосудистые заболевания могут иметь общие биологические механизмы: воспалительные процессы, разрастание гладкомышечной ткани и накопление соединительной ткани. Эти механизмы, вероятно, объясняют, почему риск заболеваний сердца сохранялся у пациенток даже спустя десятилетие после постановки диагноза. Особенно выраженным повышение риска было у женщин младше 40 лет — вероятность проблем с сердцем у них была выше более чем в 3,5 раза.

По итогам наблюдений 5,4 процента женщин с миомами пережили сердечно-сосудистое событие, тогда как среди женщин без миом этот показатель составил лишь 3 процента. Авторы подчеркивают, что результаты требуют дальнейшего подтверждения, но уже сейчас показывают: диагноз «миома» может служить важным поводом для оценки сердечного здоровья и ранней профилактики, даже если у женщины нет других очевидных факторов риска.

