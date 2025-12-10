В Китае испытали лечение болезни Паркинсона стволовыми клетками

Китайские ученые разработали новый метод лечения болезни Паркинсона, основанный на применении стволовых клеток. Он позволяет быстро улучшить состояние пациентов, десятилетиями страдавших от серьезных симптомов.

Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее неврологическое заболевание. Оно связано с гибелью нейронов в области мозга, производящей дофамин, что вызывает нарушение двигательной функции. Заболевание считается неизлечимым, и существующие методы терапии направлены на облегчение симптомов. Они предлагают временную замену дофамина, но не в состоянии устранить первопричину.

Исследователи из Первой в Китае больницы при Университете науки и технологий Китая (USTC) в Хэфэе разработали способ вернуть пациентам утраченную подвижность. С апреля они проводили первую фазу клинических испытаний по трансплантации стволовых клеток шести пациентам. У них наблюдалось быстрое улучшение состояния при повышении уровня дофамина в мозге.

После введения стволовые клетки стимулируют таким образом, чтобы они превратились в нервные клетки, выделяющие дофамин. Эффективность воздействия на клетки достигала 80%. Ученые отметили, что в результате у 37-летнего пациента оценка по шкале болезни Паркинсона снизилась с 62 баллов, что классифицируется как тяжелая степень инвалидности, до 12 баллов, что соответствует показателям здорового человека. В дальнейшем ученые намерены расширить программу исследований, сообщает The Independent.

