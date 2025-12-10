Обнаружен скрытый фактор замедления развития детей

Воздействие экстремальной жары в раннем возрасте могут мешать детям осваивать базовые навыки — к такому выводу пришли ученые, чья работа Грузии, Гамбии, Мадагаскара, Малави, Сьерра-Леоне и Палестины и сопоставили их с высокоточными климатическими измерениями за 2017-2020 годы.

Оказалось, что дети, регулярно живущие при максимальных температурах выше 32 °C, значительно реже соответствуют нормам развития в области грамотности и числовых навыков. Эффект был наиболее выражен у детей из бедных семей, городских районов и домов без доступа к чистой воде — факторов, которые усиливают последствия жары.

Авторы отмечают, что жара может воздействовать на когнитивное развитие сразу по нескольким каналам: обезвоживание, хронический стресс, нейровоспаление, нарушения сна и снижение физической активности. По их словам, результаты подчеркивают необходимость срочных мер — от адаптации городской среды до социальной поддержки — чтобы защитить развитие детей в стремительно нагревающемся мире.

