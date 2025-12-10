В Нижнем Новгороде будут производить первые отечественные импланты для груди

В конце ноября в России зарегистрировали первый отечественный силиконовый имплант для груди. Его будет производить кластер в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по пластической хирургии Минздрава РФ Наталья Мантурова. Она отметила, что качество нового импланта будет не хуже, чем у американских, французских, немецких и бразильских аналогов. При этом его стоимость будет ниже, в пределах 90-120 тысяч рублей. Имплант будет соответствовать всем современным требованиям пластической и реконструктивной хирургии.

© Российская Газета

Кластер в Нижнем Новгороде планируют сдать в строй в 2028 году. Мощность нового производства составит 45 тысяч имплантов в год. Пока же ученые вплотную работают над наполнителями. Планируется создать новые отечественные силиконовые компоненты медицинского уровня чистоты, рассчитанные на имплантацию сроком более 30 дней, что позволяет использовать их в полноценной пластической и реконструктивной хирургии. По замыслу разработчиков, базовые элементы станут основой не только для имплантов молочной железы, но и для более широкого спектра изделий на основе силиконовых наполнителей.

При этом некоторые специалисты в области пластической хирургии скептически относятся к тому, что отечественные производители смогут конкурировать с зарубежными фирмами, работающими на этом рынке уже более полувека, ведь подобные попытки и образцы были еще во времена СССР, но в массовую практику они так и не вошли. Но в то же время даже скептики признают, что "силикон - это продукт химической промышленности, которая в стране развита хорошо, и, если не торопить разработчиков и технологов, можно реально наладить производство качественного продукта, широко востребованного не только в косметологии. К тому же цена на отечественные импланты из-за отсутствия затрат на сложную логистику и таможенные платежи должна быть ниже зарубежных изделий минимум на 25-30 процентов.

Создание отечественного грудного импланта укладывается в общий курс на формирование собственной линейки медицинских материалов. Этот путь предполагает не только замещение импорта, но и развитие независимых технологических школ, способных предлагать конкурентоспособные решения для хирургии. В таких проектах важную роль играет унификация требований к безопасности и адаптация материалов к различным клиническим задачам. По данным специалистов, отечественный вариант разработан с учетом действующих стандартов и не уступает иностранным аналогам по эксплуатационным характеристикам.