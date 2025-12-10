У двух фруктов нашли способность улучшать здоровье кожи

Киви и апельсин показали способность улучшать здоровье кожи
Исследование в сфере борьбы за молодость кожи выявило пользу киви и апельсина для кожи. Оказалось, регулярное употребление этих фруктов помогает сохранить красоту и упругость кожи.
Ученые выяснили, как регулярное употребление киви и апельсина отразится на состоянии кожи.
Авторами исследования стали специалисты из Университета Отаго.
Как говорится в материале, опубликованном Science Focus, ученые провели эксперимент с участием 24 добровольцев из Германии и Новой Зеландии.
Ежедневно они употребляли по два киви сорта SunGold. Эти фрукты богаты витамином С. Через восемь недель выяснилось, что у участников эксперимента кожа стала плотнее, активизировался синтез коллагена.
Таким же эффектом обладают богатые витамином С цитрусовые.
Эксперты пришли к выводу, что витамин С, поступающий в организм человека вместе с пищей, усваивается гораздо эффективнее через кровоток, чем через косметические процедуры.
Ранее эксперты рассказали, как сохранить молодость.