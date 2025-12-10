У двух фруктов нашли способность улучшать здоровье кожи

Исследование в сфере борьбы за молодость кожи выявило пользу киви и апельсина для кожи. Оказалось, регулярное употребление этих фруктов помогает сохранить красоту и упругость кожи.

Ученые выяснили, как регулярное употребление киви и апельсина отразится на состоянии кожи.

Авторами исследования стали специалисты из Университета Отаго.

Как говорится в материале, опубликованном Science Focus, ученые провели эксперимент с участием 24 добровольцев из Германии и Новой Зеландии.

Ежедневно они употребляли по два киви сорта SunGold. Эти фрукты богаты витамином С. Через восемь недель выяснилось, что у участников эксперимента кожа стала плотнее, активизировался синтез коллагена.

Таким же эффектом обладают богатые витамином С цитрусовые.

Эксперты пришли к выводу, что витамин С, поступающий в организм человека вместе с пищей, усваивается гораздо эффективнее через кровоток, чем через косметические процедуры.

