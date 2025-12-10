Назван простой способ диагностировать состояние мозга за 15 секунд

Короткий всплеск слов, который человек успевает назвать за первые 15 секунд теста на речевую беглость, может оказаться более точным индикатором когнитивного здоровья, чем вся минута задания. К такому выводу пришла международная команда психологов. Работа опубликована в журнале Experimental Aging Research (EAR).

Рост распространенности деменции и других форм когнитивного снижения заставляет специалистов искать быстрые и доступные способы ранней диагностики. Нейродегенеративные процессы могут начинаться за десятилетия до появления явных симптомов, и именно поэтому особенно важно изучать состояние среднего возраста — когда первые незаметные изменения уже могут формироваться.

В исследовании участвовали 74 взрослых испаноязычных респондента старше 40 лет, которые проходили когнитивное тестирование и психиатрический скрининг онлайн. Главным инструментом стал тест семантической речевой беглости — участникам предлагали за минуту назвать как можно больше слов из заданной категории. Ученые дробили минуту на четыре 15-секундных отрезка и анализировали темп появления слов.

Наиболее информативным оказался именно первый интервал: он объяснял большую часть вариаций в результатах и лучше других предсказывал показатели по Mini-Mental State Examination и Montreal Cognitive Assessment — стандартным скрининговым тестам на когнитивное снижение. Исследователи считают, что первые секунды отражают наиболее эффективный этап поиска информации в памяти, когда человек быстро активирует хранящиеся семантические связи.

Работа также подтвердило связь между психическим состоянием и качеством выполнения когнитивных задач. Люди с тревожными или депрессивными симптомами называли меньше слов, причем депрессия чаще замедляла речь в самом начале задания, а тревога снижала продуктивность ближе к концу минуты. Однако возраст оставался главным фактором риска — с годами вероятность наличия психиатрических симптомов возрастала вне зависимости от когнитивных способностей.

